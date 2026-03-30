Окружной художественный конкурс прошел в Богородском округе

28 марта сельский дом культуры «Ямкино» стал площадкой для проведения масштабной творческой мастерской. В этот день состоялся первый окружной очный конкурс рисунка «Арт-вызов».

С приветственным словом к юным художникам обратилась директор СДК Лариса Бедрединова, которая пожелала всем ребятам творческой смелости. Также напутственные слова произнесла глава проекта — руководитель ИЗО-студий «Акварель», «Зебра» и студии скульптурной лепки «Объем» Алина Кузьмичева.

Три часа пролетели незаметно. В режиме реального времени дети работали над темой «Россия». Ребята обратились к историческим и патриотическим сюжетам, через свои работы раскрывая истинный культурный код нашей страны. В работах оживали вековые традиции и великие достижения в самых разных техниках и жанрах.

Перед жюри стояла непростая задача — оценивать такие глубокие работы. Эксперты под председательством члена союза художников Подмосковья, Юлии Земской, директора Ногинской детской художественной школы, с большим трудом отобрали победителей среди множества талантливых работ.

Гран-при завоевала Нелли Рубцова (КДЦ «Гамма»). В категории 7-9 лет первое место досталось Софии Вешкиной («РДК»). В категории 10-12 лет побелила Ксения Чеботаева (СДК «Ямкино»). В категории 13-15 лет лучшей стала Екатерина Минина (СДК «Ямкино»). Приз зрительских симпатий достался Алле Галдамарян (КДЦ «КВАНТ»).

Ярким и трогательным завершением праздника стала церемония закрытия, на которой выступил хореографический коллектив «Парус», исполнивший красивый и мощный танец «Мы».