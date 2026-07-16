Окружной форум волонтеров прошел в Подольске

В молодежном центре «Территория будущего» Подольск состоялся первый окружной форум «Волонтеры Подмосковья». Участниками стали более 30 жителей округа, которые только начинают свой путь в добровольчестве.

Главным спикером встречи выступила региональный координатор движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Халикова. Она представила подробную презентацию о структуре, целях и перспективах развития волонтерского движения в регионе, рассказала о масштабных акциях и о том, какую роль в них играют активисты.

Участникам напомнили о способах регистрации и дальнейшего взаимодействия с движением. Затем состоялся круглый стол с руководителями и участниками подольских общественных объединений, которые рассказали об истории создания и направлениях деятельности своих организаций.

«Это наш первый такой форум в муниципалитете. Ребята изъявили желание стать активистами и сегодня проходят обучающую программу», — рассказала муниципальный координатор «Волонтеров Подмосковья» Анна Григорьева.

Окружной форум организован при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.