Окружной форум по итогам народной программы прошел в Лобне

Итоги выполнения «Народной программы» «Единой России» подвела глава Лобни и лидер местного отделения партии Анна Кротова на окружном форуме «Есть результат». Одно из главных достижений — эффективная работа с наказами избирателей: за пять лет их было 780 тысяч по области и 14 тысяч в Лобне.

Приведены в порядок десятки дворов, дорог и тротуаров, открылись новый лицей, поликлиника, бассейн, переход через железнодорожные пути и два детских сада, благоустраиваются парки и ремонтируются школы. Одним из ключевых направлений остается поддержка участников СВО. Анна Кротова подчеркнула: «Выполнение задач на передней линии, на линии фронта — это, конечно, наши первоочередные вещи, и люди должны чувствовать заботу со стороны государства. А иначе задачи там решать сложнее. И каждая наша победа здесь, каждый созидательный момент здесь приближают нашу победу там».

Обменяться мнениями, подвести итоги и обсудить планы на будущее собрались депутаты всех уровней, лидеры общественного мнения, ветераны СВО, представители предприятий, общественных организаций и молодогвардейцы. Накануне в Лобне завершилось предварительное голосование «Единой России», в котором приняли участие 6,5 тысячи жителей округа. Депутат Государственной Думы Денис Кравченко поблагодарил избирателей и актив: «У нас очень хороший результат, мощная поддержка, мы идем плечом к плечу на выборы. Сейчас в течение ближайших четырех недель партия официально вступит в предвыборную кампанию». В сентябре состоятся выборы в Государственную Думу, Московскую областную Думу и муниципальный Совет депутатов.

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отметила, что партия собирает наказы и предложения, на основе которых будет сформирована новая «Народная программа». Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков добавил: «Приятно было пообщаться с коллегами. Я тоже настроился поработать еще. Думаю, все у нас будет хорошо на благо страны, нашего региона и нашего замечательного города».

«Единая Россия» принимает в свои ряды единомышленников. Команда, нацеленная на результат, пополнилась новыми членами, которым в торжественной обстановке вручили партийные билеты. Предприниматель Ирина Гафурова поделилась: «Я поддерживаю курс нашего правительства, нашего Президента, помогаю нашим ребятам на фронте. Для меня это большая ответственность и статус — быть не просто наблюдателем, а участником того, что происходит в моей стране». Почетными грамотами отметили активистов и сторонников партии — неравнодушных людей, чья энергия и оптимизм служат примером и вдохновляют на добрые дела и новые проекты.