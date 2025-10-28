Окружной фестиваль народного творчества «Родники» прошел в Волоколамске

В центре культуры «Родники» в Волоколамске прошел второй отборочный тур фестиваля-конкурса народного творчества. Мероприятие посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тема фестиваля — «Нам этот мир завещано беречь». В нем приняли участие танцевальные коллективы разных возрастов. Они представили номера в номинациях «Театральное творчество» и «Хореография». Артисты порадовали зрителей яркими номерами, актеры прочитали стихи и прозу о Родине и истории России.

В номинации «Хореография» номера представили коллективы Dance Mode, «Феерия», коллективы «Сапфир», «Марс», «Симпатия». В «Театральном творчестве» выступили Анастасия Лебедева, Елена Сучек, Валентина Старкова и другие участники.

Лучшие выступят на гала-концерте фестиваля «Родники» в День народного единства, где определят и наградят победителей.