Окружной фестиваль единоборств прошел в Наро-Фоминске

Мероприятие «Школа чемпионов» проводится уже второй год подряд в День Государственного флага Российской Федерации на открытом воздухе. На маты в парке Победы вышли около 30 бойцов — представители 11 видов единоборств.

Директор школы Давыд Мостовой отметил, что ребята борются за специальные призы, и никто не остается без внимания. Участники признавались, что вдохновляются примерами чемпионов. Для кого-то спорт — это возможность укрепить здоровье, для кого-то — научиться постоять за себя и стать сильнее духом.

Пока на центральной сцене шел праздничный концерт, в ротонде парка собрались любители контактных видов спорта: каратисты, боксеры и представители других единоборств. Организатором мероприятия выступила Центральная спортивная школа № 1.

Одним из участников стал 11-летний Егор Зарецкий, который занимается греко-римской борьбой у Сергея Ткаченко в доме творчества имени В. Волошиной уже семь лет. В секцию его привел отец, сам в прошлом занимавшийся этим видом спорта. Егор победил своего соперника в поединке на фестивале и поделился, что ему нравится отрабатывать приемы и участвовать в соревнованиях, а дома у него уже собралось много медалей.

Матвей Романцов выбрал для себя смешанные единоборства (ММА). Он занимается в клубе боевого самбо спортивной школы «Трудовые резервы» у Игоря Кононыхина уже пять лет и добился значительных успехов — стал чемпионом Центрального федерального округа. Матвей отметил, что спорт затянул его с головой, а атмосфера в клубе стала для него вторым домом.

Зрители увидели зрелищные поединки по грэпплингу, муай-тай, боксу, всестилевому каратэ, каратэ, дзюдо, джиу-джитсу и ММА, а также напряженные встречи по вольной и греко-римской борьбе. Завершили фестиваль показательные выступления борцов, которые тренируются на базе школы № 7.

В округе развитая школа единоборств, и такие фестивали помогают молодежи выбрать свой путь в спорте.