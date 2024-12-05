Фестиваль ко Дню инвалидов прошел в Богородском округе

Десятый фестиваль художественного творчества «Души полет и музы вдохновенье» посвященный Международному Дню людей с ограниченными физическими возможностями, прошел в районном доме культуры в Ногинске.

Представители окружного управления социального развития № 4, организаций «Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское общество глухих», «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и многие другие собрались в концертном зале дома культуры.

«Сегодня у нас продолжается неделя, которая посвящена Всемирному Дню инвалидов, а для нас — это люди с ограниченными возможностями. На сегодняшнем мероприятии мы обязаны сказать „спасибо“ тем людям, которые каждый день, работая в общественных организациях, в некоммерческих организациях, помогают и администрации, и нашим жителям с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью», — сказал в своем выступлении заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

Для гостей подготовили праздничный концерт и церемонию награждения. В фойе дома культуры развернулась выставка декоративно-прикладного творчества, сделанных людьми с ограниченными возможностями.

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