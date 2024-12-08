Окружной этап конкурса «Учитель года Подмосковья» стартовал в Волоколамске

Педагоги Волоколамского округа поучаствовали в муниципальном этапе профессионального конкурса. Они представили свои образовательные проекты на суд жюри.

Заявки подали девять учителей. Это педагоги начальных классов, преподаватели математики и истории.

Они подготовили выступления на тему «Моя методическая копилка», рассказали в них о своих открытиях, достижениях и инновационных разработках.

Презентации учителей были на тему многообразия методов и приемов в педагогической практике, касались того, как вдохновить детей на обучение, а также как сделать выполнение домашнего задания по математике увлекательным.

Жюри отметило высокий профессиональный уровень педагогов.

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