Окружной депутат провела встречу с коллективом школы искусств в Серпухове

Руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии», депутат окружного Совета Диана Алумянц посетила детскую школу искусств «Синтез». Она встретилась с педагогами, вручила благодарственные письма и обсудила дальнейшее развитие учреждения.

Встреча прошла 2 августа в корпусе школы на улице Глазовской, который в 2024 году капитально отремонтировали по Народной программе «Единой России». В здании 1975 года постройки полностью обновили кровлю, инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, выполнили внутреннюю отделку, ремонт фасада и благоустройство территории.

Диана Алумянц отметила, что капитальный ремонт создал комфортные условия для детей и педагогов. Учителя озвучили предложения по благоустройству прилегающей территории, транспортной доступности и совершенствованию инфраструктуры. Отдельно обсудили капитальный ремонт второго корпуса школы на Московском шоссе.

После завершения работ еще больше юных жителей смогут заниматься творчеством в современных условиях. Сегодня в школе обучаются более 250 детей. Учреждение второй год подряд получает максимальные 100 баллов в рейтинге организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области.