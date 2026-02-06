Окружной чемпионат по плаванию прошел в Истре

В спортивном комплексе «Арена-Истра» завершился чемпионат по плаванию. Участие в нем приняли более 200 спортсменов разных возрастных групп.

Состязания помогли выявить сильнейших пловцов округа. Организаторы планируют на основе этих результатов сформировать сборные команды для участия в региональных стартах.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах — комплексном плавании и вольном стиле. Дистанция в обеих категориях составила 100 метров.

«Наша главная задача — популяризировать плавание и дать талантливым ребятам возможность проявить себя. Такие старты становятся первым шагом к большому спорту», — отметили организаторы.

В комплексном плавании среди девушек лучшими стали Дарья Сергеева, Елизавета Караваева, Марфа Авдеева, Вера Новикова, Елизавета Матвеева и Ольга Ледовская. Среди юношей победы добились Никита Борисов, Тимофей Дементьев, Никита Яковлев, Вячеслав Бадзер, Максим Ватрасов, Даниэль Васильев, Антон Комаров и Назар Бахтин.

В заплывах вольным стилом отличились Анна Уткина, Дарья Сергеева, Екатерина Уткина, София Новикова, София Яковлева, Анастасия Дудина, Анастасия Коханая, Александра Яковлева, Дмитрий Огарев, Дмитрий Воробьев, Владимир Лозовский, Клим Федяев, Ярослав Ширшов, Алексей Шленов, Роман Цветков, Елисей Дементьев и Артем Кузнецов.