Окружной чемпионат по хоккею прошел в Солнечногорске

Финальные игры чемпионата городского округа Солнечногорск по хоккею прошли на главном катке. По итогам матчей победителем стал хоккейный клуб «Стандарт» из поселка Менделеево.

На льду встретились команды «Стандарт» из поселка Менделеево, «Витязь» из поселка Поварово и «Солнечногорск».

В первом матче хоккейный клуб «Стандарт» одержал уверенную победу над командой из Солнечногорска со впечатляющим счетом 10:2. Затем в напряженной борьбе «Стандарт» смог обойти команду «Витязь», которая была победителем турнира прошлого года.

«Играли сегодня с хорошими ребятами, очень сильные команды. Было сложно, но держались, и все получилось — две победы. Наша команда славится богатой историей. Большую роль в ее развитии сыграл тренер Игорь Батылин. У нас где-то около 40 человек самых разных возрастов, есть кому за 65–70 лет, активно подтягиваем молодежь», — поделился капитан хоккейного клуба «Стандарт» Александр Селедков.