Окружной чемпионат по авиамодельному спорту проведут в Химках 22 февраля

Накануне Дня защитника Отечества 22 февраля в Химках пройдет муниципальный чемпионат по авиамодельному спорту. Участники будут соревноваться в управлении гоночными мультимоторными моделями F-9U.

Дисциплина F-9U или, как ее еще называют, дрон-рейсинг — это гонки FPV-квадрокоптеров по специальному маршруту. Участники должны преодолеть преграды и чек-поинты, освещенные участки трасы, на максимальной скорости.

Спортсменам предстоит управлять летательными устройствами, используя очки виртуальной реальности и пульт дистанционного управления — контроллер.

Стать зрителем зрелищных состязаний сможет каждый желающий. Торжественное открытие состоится 22 февраля в 11:00 на базе «Ракетно-космической техники» Московского авиационного института по адресу: улица Репина, дом № 3. Вход — свободный.

Отметим, что в Химках развитию спорта уделяют большое внимание. Специализированные школы и комплексы оснастили современным оборудованием, которое позволяет тренироваться в комфортных условиях.