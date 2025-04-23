Окружное первенство по художественной гимнастике пройдет в Чехове

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

Юбилейный турнир «Чеховская весна-2025» пройдет 26 и 27 апреля во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова. Всех желающих приглашают посмотреть выступления спортсменок.

Художественная гимнастика в Чехове зародилась 35 лет назад. За это время соревнование стало настоящей визитной карточкой округа и привлекло множество спортсменок. Своими выступлениями они вдохновляют друг друга на новые достижения. Этот вид спорта направлен на развитие физической формы и координации движений, а также эстетического чувства и творческого начала.

Юбилейная «Чеховская весна-2025» пройдет на большой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийского» имени Максимова, который расположен на улице Полиграфистов, 30. Открытие турнира в 9:00. Каждый день на протяжении всего турнира зрители смогут насладиться выступлениями талантливых гимнасток, которые продемонстрируют свои художественные номера.

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