Окружная спартакиада среди людей с ОВЗ прошла в Можайске

Активисты нескольких центров для людей с ограниченными возможностями здоровья поучаствовали в спартакиаде в игровом зале Дворца спорта «Багратион» в Можайске. Они состязались в нескольких дисциплинах.

Участниками соревнований стали дети и взрослые из семейного центра «Можайский» рабочего поселка Уваровка, отделения по работе с инвалидами комплексного центра социального обслуживания населения «Можайский» и членов муниципального общества глухих. Они поделились на три команды.

Спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствий, продемонстрировать умения в бросках мяча в баскетбольное кольцо, шашках, дартсе, прыжках с места и жиме гири, а также футбольной дисциплине.

«Спорт — это не только соревнования, но и возможность объединиться, поддерживать друг друга и вдохновлять на новые достижения. Вы показываете, что ограничения существуют только в голове и что с решимостью и упорством можно преодолеть любые преграды», — сказал начальник физической культуры и спорта администрации городского округа Можайск Максим Башаев.

Победителем спартакиады стала команда «Форсаж» семейного центра «Можайский». Всем участникам вручили дипломы, медали и сладкие призы.

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