Окружная педагогическая конференция прошла в поселке Селятино

Фото: Телеканал «360»

В поселке Селятино встретились представители учреждений дополнительного образования. На педагогической конференции они представили доклады и обсудили тенденции развития сферы.

Встреча прошла в ДК «Мечта». На мероприятие приехали представители Губернского колледжа, НМЦ области, директора учреждений из нескольких муниципалитетов.

Участники конференции поделились опытом, а ведущие эксперты сферы допобразования представили доклады на актуальные темы. Говорили об инновациях и новых методиках обучения.

Также в этот день наградили лучших преподавателей и педагогов. Отметим, что под их руководством за прошедший учебный год в Наро-Фоминском городском округе выпустилось 278 детей, 22 из которых стали студентами высших и средне-специальных учебных заведений.

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