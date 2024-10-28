Окружная педагогическая конференция прошла в поселке Селятино

Также в этот день наградили лучших преподавателей и педагогов. Отметим, что под их руководством за прошедший учебный год в Наро-Фоминском городском округе выпустилось 278 детей, 22 из которых стали студентами высших и средне-специальных учебных заведений.

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