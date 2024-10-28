Окружная педагогическая конференция прошла в поселке Селятино

В поселке Селятино встретились представители учреждений дополнительного образования. На педагогической конференции они представили доклады и обсудили тенденции развития сферы.
Встреча прошла в ДК «Мечта». На мероприятие приехали представители Губернского колледжа, НМЦ области, директора учреждений из нескольких муниципалитетов.
Участники конференции поделились опытом, а ведущие эксперты сферы допобразования представили доклады на актуальные темы. Говорили об инновациях и новых методиках обучения.
Также в этот день наградили лучших преподавателей и педагогов. Отметим, что под их руководством за прошедший учебный год в Наро-Фоминском городском округе выпустилось 278 детей, 22 из которых стали студентами высших и средне-специальных учебных заведений.