Округа Подмосковья получили 20 новых кранов-манипуляторов

В Московской области прошла третья передача новой спецтехники для муниципалитетов. Еще 16 округов получили 20 современных грузовых автомобилей с краном-манипулятором на базе КамАЗ 65115 и 43118. Машины передало Министерство ЖКХ региона.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 миллиарда рублей, из них 121 — это автомобили АВР», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Новая техника появилась в Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Жуковском, Пушкино, Чехове и других округах. Эти автомобили оснащены двигателем мощностью 292 лошадиные силы, способны поднимать груз весом до семи тонн и оборудованы стрелой с пятью телескопическими секциями, максимальный вылет которой достигает 19 метров.

Машины рассчитаны на широкий спектр задач: вывоз строительного мусора и крупногабаритных отходов, обслуживание инфраструктуры, доставку стройматериалов и оборудования, а также выполнение вспомогательных работ при ремонте зданий. Техника отличается компактностью и высокой маневренностью, что позволяет эффективно работать даже на узких улицах и сложных участках.

Кроме того, автомобили просты в обслуживании и обеспечивают высокий уровень безопасности, что делает работу операторов удобнее и повышает качество выполнения задач.