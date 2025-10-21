Округа — лидеры по объектам на имущественных аукционах определили в Подмосковье

С 13 по 17 октября Комитет по конкурентной политике Московской области выставил 175 объектов на имущественные торги. Наибольшее количество лотов было представлено в Ступине, Можайском округе и Подольске.

Округа показывали выдающиеся результаты не только на прошедшей неделе.

С начала года в Ступине в аренду были переданы 223 земельных участка, а в собственность — 75. В Можайском же во временное пользование перешли 98 земель, обрели новых владельцев — 24. Еще 21 лот удалось сдать в Подольске, а девять участков продать.

Информация о выставленных на торги участках и коммерческих объектах доступна на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья.

Также актуальная подборка лотов и пошаговые инструкции для участия в аукционах публикуются в Telegram-канале комитета по конкурентной политике региона.