Округ Пушкинский стал лидером областного рейтинга по результатам ГИА

Коллегия Министерства образования Московской области составила рейтинг школ региона по результатам Государственной итоговой аттестации в 2025 году. Городской округ Пушкинский признан лучшим муниципалитетом и возглавил таблицу.

Министерство образования Подмосковья отметило благодарностями двух сотрудников системы образования округа Пушкинский. Награды получили муниципальный координатор Единого государственного экзамена Наталья Петрухина и член областной апелляционной комиссии Валентина Лютова.

Заместитель главы округа Ольга Жданова подчеркнула, что этот высокий результат стал общим успехом учителей, управленцев, родителей и учеников. Она поблагодарила педагогов за ответственность, преданность своему делу и высокий уровень профессионализма.

«Результаты ГИА — это показатель не только знаний, но и слаженной работы всей системы образования округа», — сказала Ольга Жданова.