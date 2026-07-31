Округ Молодежный добился рекордных показателей в бюджете и вошел в тройку лучших ЗАТО Московской области

Глава городского округа Молодежный Андрей Михайлов подвел итоги года. Впервые за три года округ вошел в тройку лучших закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Московской области. Бюджет округа на 2025 год составляет 309,2 миллиона доходов против 296,9 миллиона расходов.

В бюджет дополнительно поступило 19 миллионов рублей из области. Эти средства направят на зарплаты, ремонты и дороги для многодетных семей. Важную роль сыграло переоформление документов предпринимателей: теперь налоговые отчисления идут в местную казну. В прошлом году это дало 300 тысяч рублей, а в следующем ожидается уже 2,3 миллиона.

За год в Молодежном благоустроили три двора, отремонтировали дорожки, обновили контейнерные площадки. Установили новые фонари, вернули к жизни фонтан, поставили уличные качели и библиотеку. Детскую площадку у дома №5 привели в порядок.

Школа получила капитальный ремонт, в Детскую школу искусств закупили инструменты на 5,4 миллиона рублей. ФОК принял 3,5 тысячи участников соревнований. В нескольких домах укрепили фундаменты и починили кровли.

В планах на этот год — ремонт пешеходной зоны на Торговой улице, строительство дорог для многодетных семей в Плаксино и Обухово, проектирование сквера в центре с бюджетом 238 миллионов рублей на следующий год. Также начнется работа над решением проблемы с очистными сооружениями, рассматривается вариант подключения к сетям в Атепцево.

Здание бывшего учебного корпуса Минобороны перешло округу. Там откроют инженерно-строительный колледж, что создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления.