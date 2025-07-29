Окос травы вдоль тротуаров проведут в деревне Орехово-Зуева

В деревне Емельяново состоялось совещание, направленное на улучшение благоустройства и создание комфортной среды для проживания местных жителей. Заместитель главы округа Александр Тарновский, вместе с представителями Дрезненского территориального отдела и Ликино-Дулевского Комбината благоустройства, провел встречу с жителями деревни, чтобы обсудить насущные вопросы и наметить планы по их решению.

Основными темами для обсуждения стали вопросы, касающиеся создания условий для детского досуга, поддержания чистоты и порядка на территории деревни. Жители обратились с просьбой о размещении в Емельяново детской игровой площадки. Также были подняты вопросы, касающиеся уборки спиленных веток, оставшихся после проведения работ по опиловке деревьев, и проведения регулярного окоса травы вдоль тротуаров. Александр Тарновский дал поручения ответственным лицам. Территориальному отделу было поручено в кратчайшие сроки подготовить предложение по выбору оптимального места для размещения детской игровой площадки, учитывая все необходимые требования и нормы безопасности.

Ликино-Дулевскому Комбинату благоустройства было поручено приступить к проведению окоса травы вдоль тротуаров и уборке спиленных веток на территории деревни.