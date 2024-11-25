Фестиваль волонтерского движения прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошел 10-й фестиваль волонтерского движения «Сердце есть у каждого». В нем приняли участие отряды городского округа, а также Коломны, Орехово-Зуева и Сергиева Посада.

Фестиваль прошел во Дворце культуры «Химик». В этом году организаторы усилили патриотическую направленность мероприятия.

«Каждый год фестиваль трансформируется. В этом году мы решили добавить больше патриотизма. Одно из заданий — сборка окопных свечей, которые будут отправлены на передовую», — рассказала заместитель директора МУ «МЦ „Олимпиец“ Евгения Савельева.

Значительный вклад в организацию фестиваля внесли волонтеры Воскресенска.

«Я постоянно участвую в различных акциях, которые проводит наш молодежный центр. В организации волонтерского фестиваля я задействован уже во второй раз. Помогать другим интересно и очень ответственно. В данный момент быть волонтером очень важно и необходимо, так как сейчас многие нуждаются в помощи и поддержке, например, пенсионеры», — подчеркнул волонтер Георгий Соколов.