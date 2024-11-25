Фестиваль волонтерского движения прошел в Воскресенске
В Воскресенске прошел 10-й фестиваль волонтерского движения «Сердце есть у каждого». В нем приняли участие отряды городского округа, а также Коломны, Орехово-Зуева и Сергиева Посада.
Фестиваль прошел во Дворце культуры «Химик». В этом году организаторы усилили патриотическую направленность мероприятия.
«Каждый год фестиваль трансформируется. В этом году мы решили добавить больше патриотизма. Одно из заданий — сборка окопных свечей, которые будут отправлены на передовую», — рассказала заместитель директора МУ «МЦ „Олимпиец“ Евгения Савельева.
Значительный вклад в организацию фестиваля внесли волонтеры Воскресенска.
«Я постоянно участвую в различных акциях, которые проводит наш молодежный центр. В организации волонтерского фестиваля я задействован уже во второй раз. Помогать другим интересно и очень ответственно. В данный момент быть волонтером очень важно и необходимо, так как сейчас многие нуждаются в помощи и поддержке, например, пенсионеры», — подчеркнул волонтер Георгий Соколов.
Команды приняли участие в конкурсах, продемонстрировали творческий потенциал, проверили знания оказания первой медицинской помощи.
Волонтеры из Орехово-Зуева заняли первое место, команда из Белоозерского — второе, а третье место завоевали ребята из школы № 9 в Воскресенске.
Мероприятие прошло в рамках проектов «Выбирай свое» и «Мир возможностей» партии «Единая Россия», а также при поддержке Воскресенского отделения «Опора России».
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