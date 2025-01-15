Оконные блоки заменили в операционном блоке госпиталя в Ногинске-9

Руководство госпиталя в Ногинске-9 обратилось к муниципальному депутату Дмитрию Гусеву. Его попросили помочь и организовать замену окна в операционном блоке.

Во время встречи депутат и руководители госпиталя обсудили текущие проблемы, в том числе с кровлей.

«Мы обсудили план проведения ремонта в теплое время года, чтобы устранить недостатки и обеспечить максимальный комфорт для всех, кто находится в госпитале», — рассказал Дмитрий Юрьевич.

Дмитрий Гусев не раз помогал госпиталю и по мере возможностей старается поддерживать лечебное учреждение. Например, летом 2024 года в госпитале заменили окна в палатах, где проходят лечение военнослужащие. Также обновили мебель в приемном отделении и сестринском госпитале при участии депутата Московской областной Думы Владимира Пекарева и руководителя фабрики «MOON» Евгения Шаманского. Не единожды в госпиталь передавали медикаменты, установили стеллажи для архива, осветительные приборы в палаты и места общего пользования, а также пандус для отделения травматологии.

Для бойцов и персонала организовывают концерты. Муниципальный депутат Дмитрий Гусев отметил, что он и дальше будет помогать госпиталю.