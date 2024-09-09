Оконные блоки обновили в школе села Ашитково

В здании школы «Траектория успеха» в селе Ашитково городского округа Воскресенск обновили окна. Вместо деревянных здесь установили оконные блоки из ПВХ профиля.

Текущий ремонт окон провели в здании школы «Траектория успеха» на Школьной улице в селе Ашитково. Старые деревянные рамы заменили на современные пластиковые.

Новые окна снизят расход тепла в помещениях учебного заведения и затраты на утепление старых окон, а также придадут эстетичный вид зданию.

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