Оконные блоки обновили в школе села Ашитково
В здании школы «Траектория успеха» в селе Ашитково городского округа Воскресенск обновили окна. Вместо деревянных здесь установили оконные блоки из ПВХ профиля.
Текущий ремонт окон провели в здании школы «Траектория успеха» на Школьной улице в селе Ашитково. Старые деревянные рамы заменили на современные пластиковые.
Новые окна снизят расход тепла в помещениях учебного заведения и затраты на утепление старых окон, а также придадут эстетичный вид зданию.
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