Оконные блоки начали устанавливать в строящемся спорткомплексе в Лобне

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном продолжается в Лобне. Строительная готовность уже достигла 45%.

Специалисты начали устанавливать оконные блоки и витражи. Каждый день на площадке работают 45 сотрудников, они задействуют три единицы техники.

«Завершены монолитные работы. Ведется устройство кровли, монтаж внутренних перегородок и инженерных сетей», — прокомментировал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

До конца июля рабочие должны приступить к устройству фасадных конструкций и благоустройству. Полностью строительство завершат к концу 2025 года.

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит 3,1 тысячу квадратных метров. Здесь появятся большая чаша размером 25×15 метров и малая чаша 15×6 метров, спортивный и тренажерный залы.

Для удобства гостей разместят кафе, медицинский блок и спортивный магазин, а также парковку для автомобилей, велосипедов и самокатов.