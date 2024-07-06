Окончивших школу с отличием выпускников наградили в Волоколамске

Фото: Телеканал «360»

В Волоколамске поздравили выпускников, с отличием окончивших школу. Торжественное мероприятие прошло в центре культуры и творчества «Родники».

Выпускников школ, завершивших учебу с золотыми и серебряными медалями, а также их родителей, поздравили временно исполняющий полномочия главы Волоколамска Наталья Козлова и заместитель главы округа Марина Марнова.

Отличникам вручили ценные подарки. Некоторым выпускникам еще и подарочные сертификаты.

На мероприятии также прошло выступление творческих коллективов.

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