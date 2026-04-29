Около тысячи жителей приняли участие во всероссийском субботнике в Коломне
Более тысячи неравнодушных жителей в городском округе Коломна взяли в руки грабли и мусорные мешки и поставили финальную точку в месячнике чистоты и благоустройства, который стартовал в регионе 23 марта. Основными площадками стали локации у Щуровских и Репинских прудов в Коломне, а также на Зеленой горке в Озерах.
Старт всероссийскому субботнику дал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
«Именно такие мероприятия и сплачивают, и объединяют всех нас. И очень приятно сегодня видеть людей разных поколений, наших ветеранов, молодежь, детей. Безусловно, это настоящий семейный праздник. Ведь только вместе мы с вами можем добиваться высоких, быстрых и положительных результатов. А это значит — менять жизнь к лучшему», — обратился к участникам Александр Гречищев.
Субботник начался с торжественного момента: глава округа наградил лучших работников ЖКХ, полиции и образования — тех, кто каждый день делает город лучше. Именно такие люди и на субботнике в первых рядах. В уборке лесопарковой зоны участвовали семьи с детьми, спортсмены и волонтеры, пенсионеры и общественники, политики и чиновники. Помимо уборки мусора, добровольцы занимались и санитарной вырубкой леса, пример показал лично глава округа.
В рамках субботника уборка была организована в парках и скверах, во дворах, а также на территориях учреждений и предприятий. Всем участникам предоставили необходимый инвентарь. А музыка и полевая кухня сделали работу веселее и приятнее.
Всего в Коломне и Озерах для наведения порядка определили 12 площадок. Помимо трех основных, добровольцы работали на улице Гражданской, в сквере по Озерскому шоссе, на набережной Дмитрия Донского, в Мемориальном парке, где к субботнику присоединился депутат Государственной думы Никита Чаплин. Это знаковая, особая для коломенцев территория — место памяти и скорби. Поэтому и внимание к пространству парка — исключительное. Горожане убрали здесь прошлогоднюю листву, подмели дорожки, привели в порядок клумбы и прилегающую территорию.
В результате совместных усилий в целом по округу было собрано почти 80 кубометров мусора. Преобразившаяся Коломна теперь готова встретить летний сезон.