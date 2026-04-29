Около тысячи жителей приняли участие во всероссийском субботнике в Коломне

Более тысячи неравнодушных жителей в городском округе Коломна взяли в руки грабли и мусорные мешки и поставили финальную точку в месячнике чистоты и благоустройства, который стартовал в регионе 23 марта. Основными площадками стали локации у Щуровских и Репинских прудов в Коломне, а также на Зеленой горке в Озерах.

Старт всероссийскому субботнику дал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Именно такие мероприятия и сплачивают, и объединяют всех нас. И очень приятно сегодня видеть людей разных поколений, наших ветеранов, молодежь, детей. Безусловно, это настоящий семейный праздник. Ведь только вместе мы с вами можем добиваться высоких, быстрых и положительных результатов. А это значит — менять жизнь к лучшему», — обратился к участникам Александр Гречищев.

Субботник начался с торжественного момента: глава округа наградил лучших работников ЖКХ, полиции и образования — тех, кто каждый день делает город лучше. Именно такие люди и на субботнике в первых рядах. В уборке лесопарковой зоны участвовали семьи с детьми, спортсмены и волонтеры, пенсионеры и общественники, политики и чиновники. Помимо уборки мусора, добровольцы занимались и санитарной вырубкой леса, пример показал лично глава округа.