Около тысячи участников собрал «Арбузный кросс» в Балашихе

В микрорайоне Акатово в Балашихе 12 октября прошел традиционный осенний «арбузный кросс», который собрал рекордное количество участников — около тысячи бегунов всех возрастов. Это мероприятие стало ярким событием для местных жителей и любителей активного образа жизни.

Спортсменам предложили несколько дистанций на выбор: дети соревновались в забегах на один, полтора и три километра, а взрослые могли выбрать маршрут в восемь или пятнадцать километров. Для самых маленьких участников организовали забег на один километр.

«Традиционный „арбузный кросс“ в этом году собрал почти тысячу спортсменов. Это самое большое количество участников, в прошлом году, например, было 850. Это забег больше про атмосферу: хорошее настроение, время с друзьями и, конечно, сладкие арбузы», — отметил организатор мероприятия Денис Агафонов.

Трасса кросса проходила по живописной пересеченной местности с мягкими спусками и подъемами, что добавляло интереса участникам. На финише каждого ждал приятный сюрприз — освежающий арбуз, который стал символом этого яркого события.

«Первый раз принимаю участие в таком формате, хотя занимаюсь бегом уже лет восемь. Сегодня бежим всей семьей: я на пятнадцать километров, а родные по километру», — поделился своими впечатлениями один из участников забега Евгений Зубков.

Победители получили памятные дипломы и призы от партнеров. В забеге на 15 километров первым финишировал 20-летний житель Балашихи Андрей Бычковский, преодолевший дистанцию за 58 минут 33 секунды. Восемь километров быстрее всех пробежал 18-летний Александр Селивестров, финишировавший с результатом 29 минут 51 секунда.

«Фруктовые забеги» стали популярной традицией в Московской области. Они продолжают привлекать все больше участников. Узнать о предстоящих забегах и стать частью этого замечательного спортивного события можно на официальном сайте мероприятия.