Около тысячи спортсменов приняли участие в велогонке в Рузе

В Рузе в первые выходные августа прошла ежегодная велогонка Cyclingrace, организованная Национальной ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта. В соревнованиях приняли участие около тысячи велосипедистов — как профессионалов, так и любителей.

Программа мероприятия включала разнообразные форматы: парные заезды, гонки с раздельным стартом, групповые состязания и любительские велозаезды.

Все участники получили памятные медали и подарки от партнеров, а победителей в каждой категории наградили специальными призами. Организаторы обеспечили спортсменов питанием, напитками и медицинской страховкой на протяжении всего мероприятия.

Особенностью этого года стала современная система электронного хронометража и онлайн-трансляция с профессиональными комментаторами, позволившая болельщикам следить за гонкой в реальном времени.