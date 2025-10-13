Около тысячи спортсменов приняли участие в серии осенних забегов в Красногорске

В Красногорске прошла серия забегов по пересеченной местности «Hero League Trail». К соревнованиям присоединились около тысячи участников.

Спортивный праздник продолжался два дня — 11 и 12 октября.

Программа включала дистанции для бегунов с разным уровнем подготовки. В первый день состоялись ночные забеги на один, три и 10 километров, а также старты «Семья на спорте» на одну версту (1066 метров), где могли попробовать свои силы юные спортсмены вместе с родителями.

Во второй день повторились семейные забеги, а также были открыты классические дистанции на один, пять, 10 и 20 километров.

Трассы проходили по известным красногорским лыжным маршрутам, что обеспечило участникам неповторимые впечатления от бега в живописных местах.

Для комфорта на территории стадиона «Зоркий» организовали зону питания с фудтраками, чайную зону и место для отдыха.

Мероприятие провели в рамках государственной программы «Спорт России».