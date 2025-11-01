Около тысячи школьников и студентов посетили экскурсии в МФЦ Подмосковья

Подмосковные школьники и студенты посетили экскурсии по офисам МФЦ. С работой организации в этом году уже ознакомились около тысячи учащихся.

Как рассказали в региональном Мингосуправлдения, в ходе экскурсии ребята узнали о внутренней структуре офисов, ознакомились с процессом оказания госуслуг и специфике работы сотрудников МФЦ.

«Работа центров „Мои Документы“ и их сотрудников играет важную роль в жизни каждого жителя региона. Ежедневно более 20 тысяч человек обращаются сюда за различными государственными услугами. Мы хотим показать молодым людям, как именно функционирует эта система, познакомить их с возможностями карьерного роста и развития в нашей сфере», — сказала директор регионального Центра компетенций госуправления Галина Варганова.

Подать заявку на проведение экскурсии для учащихся можно в офисах МФЦ.