Около тысячи подмосковных юнармейцев приняли участие в игре «Наследники Победы»

Игра приурочена к Дню памяти Подольских курсантов, отмечаемому 5 октября. Кубок игры получил имя кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что «Наследники Победы» входят в Региональную серию военно-патриотических игр. Их цель заключается в развитии навыков начальной военной подготовки, укреплении физической формы, повышении уровня исторических знаний и воспитании командного духа у юных патриотов.

Она также подчеркнула, что мероприятие с каждым годом увеличивает масштаб, количество команд и регионов-участников. В этом году к подмосковным юнармейцам присоединились активисты из Луганской Народной Республики, Москвы, Тульской и Калужской областей. Для семинара руководителей домов «Юнармии» прибыли представители из более чем 35 регионов России.

«Второй год кубок игры „Наследники Победы“ носит имя героя, погибшего, защищая Родину в зоне проведения СВО, кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова. Мы гордимся, что юных патриотов с нами приветствует вдова бойца Людмила и его сын Игорь. Это очень ценно!» — добавила Швелидзе.

В игре приняли участие 110 команд, а это около тысячи участников, которые смогли попробовать себя в различных дисциплинах, таких как смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», «Полоса препятствий», «Сборка-разборка АКМ», «Защита от оружия массового поражения».

Первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров отметил важность игры для Московской области, подчеркнув, что Подольские курсанты олицетворяют мужество, отвагу и героизм. Присутствие участников из разных регионов подчеркивает единство народа, готового к новым достижениям.

По итогам игры победу одержали ребята из отряда «Разведчики» из Домодедова. Второе место разделили команды «Варяг» (Подольск) и «Крепость» (Можайск). Бронзовые медали достались командам «Дохтуровцы» (Чехов), «Будимир» (Подольск) и «Молодая гвардия — ЮНАРМИЯ» (ЛНР). В дополнение к медалям и кубкам участники получили альбомы «Уголь Донбасса», подписанные автором Сергеем Марченко, чьи работы были представлены на мероприятии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».