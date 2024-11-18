Около тысячи новых контейнеров установили в Ногинском кластере с января

Региональные операторы Московской области продолжают обновлять контейнерный парк для ТКО. С начала года в Ногинском кластере установили 956 новых контейнеров взамен испорченных или украденных, а также отремонтировали более 3,1 тысячи баков. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Основная цель — модернизация инфраструктуры для раздельного сбора отходов, включая ремонт и установку новых контейнерных площадок. Также для кластера закупили 196 контейнеров объемом свыше тысячи кубометров, которые скоро установят.
Напомним, что в баки запрещено выбрасывать отходы, не относящиеся к ТКО. Для строительных отходов, батареек и других специальных категорий предусмотрены площадки «Мегабак».
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