Около тысячи новых контейнеров установили в Ногинском кластере с января

Региональные операторы Московской области продолжают обновлять контейнерный парк для ТКО. С начала года в Ногинском кластере установили 956 новых контейнеров взамен испорченных или украденных, а также отремонтировали более 3,1 тысячи баков. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.