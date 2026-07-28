Около тысячи медработников Подмосковья оформили социальную ипотеку за 5 лет

Программа «Социальная ипотека» для медицинских работников действует в Московской области с 2016 года. За это время поддержку получили около тысячи специалистов.

Как отметил председатель областной Думы Игорь Брынцалов, мера поддержки стала одним из наиболее востребованных инструментов привлечения кадров в отрасль. За последние пять лет — с 2021 года — обладателями жилищных сертификатов стали около тысячи врачей и среднего медперсонала из различных муниципалитетов региона. В текущем году, по данным Брынцалова, планируется выдать сертификаты еще примерно 80 специалистам.

Условия программы предусматривают, что регион оплачивает половину стоимости квартиры в виде первоначального взноса по ипотечному кредиту. Затем на протяжении десяти лет государство ежемесячно компенсирует основной долг, а участник выплачивает лишь проценты.

«Мы видим, что программа работает: в Подмосковье приходят молодые врачи, в больницах и поликлиниках закрываются кадровые потребности. В этом году среди участников — сотрудники Балашихинского родильного дома и детского центра имени Л. М. Рошаля. Будем продолжать эту работу, потому что здоровье жителей начинается с заботы о тех, кто его охраняет», — сказал Брынцалов.

С полным перечнем специальностей, дающих право на участие, можно ознакомиться на официальном портале. Соципотека в Подмосковье охватывает также учителей, молодых ученых, сотрудников оборонно-промышленного комплекса и тренеров, помогая решать кадровые вопросы в ключевых социальных сферах.