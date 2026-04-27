Около тысячи кубометров мусора собрали на субботнике в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск 25 апреля прошел общеобластной субботник. В акции приняли участие свыше 1300 человек, включая жителей, депутатов от партии «Единая Россия», представителей бизнеса и торговли, сотрудников учреждений культуры, коммунальных служб и управляющих компаний.

Работы по наведению порядка проводились во всех территориальных управлениях округа. Основными локациями стали микрорайон Тимоново, территории у лицея № 1 имени А. Блока и школы № 4. В субботнике также участвовали первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и глава округа Константин Михальков.

Одной из особенностей мероприятия стал формат «ЭкоИгр в Солнечногорске», который превратил уборку в командное соревнование. Участники за отведенное время собирали мусор и получали баллы за каждый наполненный мешок, а дополнительные очки начислялись за публикации фотографий в социальных сетях и за необычные находки. Судьи на импровизированной «скупке» принимали мусор у команд, а в зачет шли набранные баллы. Самой необычной находкой дня стала швейная машинка.

«Мы решили отойти от формата „просто уборки“ и превратили ее в настоящий праздник. Перед стартом воспитанники Тимоновской школы взбодрили всех и зарядили положительной энергией. А дальше — больше: мы разделились на эко-команды. Моим главным напарником и личным героем дня стал шестилетний Саша. Он работал наравне со взрослыми, а позже признался, что убираться ему очень понравилось. Вот оно, правильное воспитание», — отметил Константин Михальков.

По итогам акции было собрано порядка тысячи кубометров отходов. Вывоз мусора обеспечили представители «МБУ ДЕЗ г. о. Солнечногорск» совместно с региональным оператором «ЭкоПромСервис». Уборка велась не только на улицах и во дворах, но и на прибрежной территории реки Горетовка в поселке Голубое и на улице Баранова, также проведены работы по опиловке и кронированию деревьев.