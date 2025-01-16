Около тысячи фасадов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Фасады тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году. Здания получат новый облик, а также улучшенную энергоэффективность.

Ремонт фасада позволяет улучшить внешний вид и характеристики здания. Так, они получают современный и эстетичный облик, повышенную энергоэффективность, защиту стен от погодных условий, улучшенную звукоизоляцию и многое другое.

«Фасад — это „лицо“ здания, однако он не только придает строению эстетический внешний вид, но и защищает его жильцов от излишнего шума, неблагоприятных погодных условий и теплопотерь в зимний период», — рассказал министр ЖКХ области Антон Велиховский.

Значительное количество фасадов в этом году отремонтируют в Балашихе, Королеве, Красногорске, Лобне, Подольске, Серпухове и Сергиевом Посаде.

Узнать, где именно пройдут работы, можно по ссылке.