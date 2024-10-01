Около тысячи дефектов в работе лифтов исправили в Подмосковье за 3 месяца

С июля в Подмосковье исправили около тысячи неполадок и дефектов лифтового оборудования в МКД. Работы выполнили под контролем специалистов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К числу дефектов относятся перебег кабины выше или ниже этажа, скрежет дверей при открывании, тряска, заклинивание, неисправность кнопок и другие неполадки.

Срок работы лифта — не более 25 лет, в отдельных случаях он продлевается еще на пять лет. После этого оборудование меняют.

За третий квартал года в домах региона обнаружили и устранили 990 неисправностей лифтового оборудования. Еще 53 дефекта находятся в работе управляющих и специализированных организаций.

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