Около тысячи человек приняли участие в танцевальном флешмобе в Видном

Один из крупнейших в Подмосковье флешмобов состоялся в Видном. Там на футбольное поле вышли около тысяч танцоров, чтобы увековечить родной клуб «Звездный вальс» в его 20-летие.

Один из самых крупных танцевальных клубов в России отметил 20-летие в Видном. В течение нескольких суток участники готовились к массовому флешмобу, который состоялся на футбольном поле.

«Клуб является самым массовым в России. Отмечаем мы день рождения массово и масштабно. Сегодня мы собрали на поле всех спортсменов и их родителей, 800 человек выстаиваются в фигуру нашего логотипа», — рассказал директор Екатерина Турукина.