Около тонны гуманитарного груза собрали для бойцов СВО в Балашихе

Около тонны гуманитарного груза отправили из Балашихи в Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих в зоне боевых действий. Помощь местные власти, Общественная палата и предприятие «Балашихинские коммунальные системы» собрали для добровольца, который ушел служить в армию.

Отправка гуманитарной помощи состоялась при участии главы округа Сергея Юрова. Груз, включающий бензопилы, генераторы, телевизоры, строительные материалы и обогреватели, был передан супруге военнослужащего Алене, которая доставит его на фронт. Часть помощи также будет передана детскому социальному центру в Донецке.

Это событие подчеркивает важность местной солидарности и поддержки, особенно в условиях военных действий. Дополнительная информация о пунктах сбора и необходимых вещах для фронта доступна на сайте volonter.mosreg.ru.

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