Около сотни волонтеров привели в порядок Карасевский дендропарк в Коломне

С момента посадки первых саженцев в Карасевском дендропарке в Коломне прошло полвека, но школьники и лесничие продолжают ухаживать за этой территорией. Около 100 волонтеров очистили площадь свыше полутора гектаров от валежника и сухостоя.

Среди участников экологической акции «Чистый лес» были сотрудники администрации округа, депутаты, члены общественной палаты, лесничие, учащиеся школ и неравнодушные местные жители.

«Уже 50 лет прошло с основания этого лесопарка, и я очень рад, что все новые и новые поколения продолжают следить за его состоянием. Ваш труд останется на веках. То, как вы содержите свою территорию, — это достойно глубочайшего уважения», — сказал собравшимся заместитель главы округа Роман Панчишный.

Напомним, что в день Ленинского коммунистического субботника, 16 апреля 1975 года, на территории в четыре гектара работники лесокомбината и воспитанники школьного лесничества Пановской школы посадили первые саженцы хвойных пород. Каждый год там появлялись новые виды деревьев и кустарников, которые привозили из разных регионов России. Всего насчитывалось порядка 90 разновидностей растений.