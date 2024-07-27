Около семи тысяч заявлений принял коломенский вуз в этом году

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне принял в этом году семь тысяч заявлений от абитуриентов. Накануне завершилась подача документов на бюджетные места бакалавра.

Прием на бюджетные места завершился, однако комиссия продолжает работать до седьмого августа. Поэтому количество заявлений вырастет.

«У нас 7000 заявлений, и это количество будет расти, потому что до седьмого августа мы еще работаем с внебюджетниками. Также продолжается прием документов на обучение по программам магистратуры и аспирантуры. Уже сейчас можно сказать, что показатели 2024 года будут выше, чем в прошлом году», –рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Дмитрий Мартынов.

Традиционно заявления принимают со всей России. Изъявили желание учиться в социально-гуманитарном университете абитуриенты из других стран: например, Узбекистана и Киргизии. Также поступают заявки от учащихся из новых регионов страны: на педагогический и филологический факультеты зачислены две жительницы Донецкой народной республики.

Среди всех факультетов самыми популярными стали факультет иностранных языков и факультет истории, управления и сервиса. Среди востребованных профилей — «История и обществознание», «Русский язык и литература», «Дошкольное образование, Начальное образование», «Логопедия», «Социальная психология». В лидерах остаются «Английский язык, Французский язык», «Английский язык, Немецкий язык», «Английский язык, Китайский язык».

Абитуриенты могли подать заявление сразу на пять специальностей. При этом документы принимали как очно, так и через интернет в сервисе «Поступай в вуз онлайн». В университет пришел каждый второй заявитель.

В этом году на бакалавриат приняли 797 студентов: 560 будут учиться бесплатно, а 237 — на коммерческой основе. Магистратура примет 186 человек.

Приемная кампания в Государственном социально-гуманитарном университете завершится 26 августа.

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