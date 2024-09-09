Около полумиллиона гостей посетили Пестовский парк в Балашихе этим летом

Пестовский парк привлек летом 2024 года порядка 500 тысяч жителей и гостей городского округа Балашиха. Второй год подряд именно здесь проходит масштабный проект «Город танцует в парках».

Пестовский парк выполнили в природном стиле, он лаконично вписался в лесистую местность. По всей территории высадили хвойные деревья и кустарники с ягодами. В 2021 году здесь завершили третий этап благоустройства. В парке обустроили тропиночную сеть, велодорожки, освещение и лавочки, большую сцену, зоны проката, площадку для выгула собак, открыли спортивные и детские площадки, лыжероллерную трассу, веревочный парк, скейт-парк и памп трек, а также аптекарский огород.

В 2023 году на территории парка построили перевернутый дом, а в 2024 году здесь появилось футбольное поле.

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