Около миллиона кубометров отходов вывезли из 10 округов Подмосковья в сентябре

Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера вывез порядка одного миллиона кубических метров отходов за сентябрь. Мусор был утилизирован из 10 городских округов, включая Дмитровский, Долгопрудный, Дубну, Королев, Лобню, Мытищи, Талдомский, Сергиево-Посадский, Пушкинский и Химки.

Уборка мусора проводилась согласно установленному графику, для чего использовали 209 мусоровозов и других специализированных машин. Более 180 тысяч кубометров крупногабаритных отходов направили на полигоны, в то время как объем сырья, подходящего для переработки, превысил 32 тысячи кубометров.

Контейнеры для сбора мусора также требуют регулярного обслуживания, поскольку часто подвергаются износу. В Сергиево-Посадском кластере регоператор осуществил работы по приведению контейнеров на специализированных площадках в надлежащее состояние. В сентябре в муниципалитетах установили 112 новых баков и восстановили 123 контейнера.

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