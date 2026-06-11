Около кубометра стеклянных отходов собрали участники субботника в Мытищах

В деревне Вешки в городском округе Мытищи провели экологическую акцию «Чистое лето". Ее участники очистили лесной массив от мусора и собрали около одного кубометра стеклянных отходов.

Помощь в вывозе вторсырья оказала компания «Стеклобой».

Такие мероприятия помогают не только поддерживать чистоту природных территорий, но и формируют ответственное отношение к обращению с отходами. Каждая акция способствует сохранению окружающей среды, делает общественные пространства более комфортными и безопасными для жителей, а также привлекает внимание к вопросам раздельного сбора мусора и повторного использования материалов.

Особую ценность представляет собранное стекло, которое может получить вторую жизнь после переработки. Из такого сырья производят новые бутылки, банки и различные строительные материалы, что позволяет сократить потребление природных ресурсов и уменьшить объем отходов, которые направляют на полигоны.

Акция в очередной раз показала, что мусор можно рассматривать как полезный ресурс. Именно на этом принципе строится экономика замкнутого цикла, при которой использованные материалы возвращаются в производственный процесс и становятся основой для создания новой продукции.