Около километра теплосетей заменят в поселке Деденево Дмитровского округа

В поселке Деденево заменят почти километр тепловых сетей на Московской улице. Недавно реконструкцию участка проверил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Сначала трубы планировали заменить частично, но при раскопах приняли решение обновить участок полностью, так как износ составил более 90%. Поэтому работы затянутся еще на неделю.

«То, что мы демонтировали, лежит совершенно в непригодном состоянии, к сожалению. Объем работ был таков: ряд проблемных было мест, которые нам не позволили уложиться в сроки. Подрядчик заверяет, что мы вышли за приемлемые даты. К 27 числу мы подадим нашим жителям горячее водоснабжение», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.