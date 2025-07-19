Около километра теплосетей заменят в поселке Деденево Дмитровского округа
В поселке Деденево заменят почти километр тепловых сетей на Московской улице. Недавно реконструкцию участка проверил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Сначала трубы планировали заменить частично, но при раскопах приняли решение обновить участок полностью, так как износ составил более 90%. Поэтому работы затянутся еще на неделю.
«То, что мы демонтировали, лежит совершенно в непригодном состоянии, к сожалению. Объем работ был таков: ряд проблемных было мест, которые нам не позволили уложиться в сроки. Подрядчик заверяет, что мы вышли за приемлемые даты. К 27 числу мы подадим нашим жителям горячее водоснабжение», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Участок протянулся от котельной до потребителей. В общей сложности уложат почти километр труб центрального отопления и горячего водоснабжения.
«На данном объекте задействовано три землеройной техники — экскаваторы, четыре самосвала, порядка 13 человек персонала. Рабочее время в связи с близостью жилых строений — с 9:00 до 18:00», — уточнил генеральный директор компании «ИНЖГОРСТРОЙ» Александр Максимов.
Жители попросили сохранить зеленые насаждения. После прокладки труб участок благоустроят, уложат новый асфальт и бордюрный камень, обустроят парковку.