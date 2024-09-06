Около километра теплосетей заменят в Дубне в этом году

В Дубне готовятся к отопительному сезону. Завершается капитальный ремонт водогрейного котла, а также запланирована замена тепловых сетей протяженностью около одного километра.

Глава Дубны Максим Тихомиров принял решение о срочном ремонте водогрейного котла, потому как в прошлом году агрегат работал на пределе возможностей в сильные морозы. За лето специалисты провели работы за счет предприятия. Они разобрали котел, провели ревизию труб и заменили их на новые. Установку заново смонтировали, идет заключительный этап.

«Сейчас идет „обмуровка“ — теплоизоляция. В этом же году в Левобережье запланирована замена порядка километра сетей теплоснабжения», — рассказал заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин.

Глава Дубны подчеркнул, что системам теплоснабжения уделяют особое внимание при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«На 2025 год здесь, в левобережной котельной, запланировали установку еще одного водогрейного котла и замену парового», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Капитальный ремонт водогрейного котла даст запас прочности. Специалисты говорят, что необходимо работать на перспективу, так как вскоре нужно обеспечить теплом новые многоквартирные дома на Тверской улице.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».