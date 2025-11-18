Около километра теплосетей капитально отремонтировали в Балашихе

Капитальный ремонт теплосетей на пересечении улиц Кудаковского и Свердлова в Балашихе близится к завершению. Данные работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, эффективности и отрасли обращения с отходами».

На улицах Калинина и Кудаковского смонтированы новые трубопроводы суммарной длиной около одного километра. Ключевым этапом стало выполнение врезки с параллельным демонтажем устаревшей обводной линии, что потребовало высокой квалификации специалистов и использования современного строительного оборудования. В работах задействовали порядка 40 опытных рабочих.

Модернизация тепловых сетей предполагает использование инновационных материалов. Применение труб с ППУ-изоляцией позволяет добиться лучшей энергоэффективности и значительно увеличить срок службы трубопроводов. Это не только снижает затраты на эксплуатацию, но и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Внедрение системы оперативного дистанционного контроля дает возможность коммунальным службам быстро выявлять и ликвидировать утечки на проблемных участках трубопровода, что существенно повышает надежность теплоснабжения.

В результате модернизации ожидается повышение качества теплоснабжения, уменьшение числа утечек и значительное сокращение вероятности аварийных ситуаций. Все работы планируют завершить к концу 2026 года.