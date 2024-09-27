Около километра ограждений добавили вдоль ж/д путей Подмосковья с начала года

С начала года в Московской области установили около километра ограждений вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Для снижения травматизма также строят пешеходные переходы, устанавливают камеры для фиксации нарушений, искусственные ограждения и информационные стенды на станциях.

«Благодаря этому в регионе удалось ликвидировать более 160 „опасных“ троп. Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Богородском, Сергиево-Посадском», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Более сотни волонтеров и сотрудников администраций ежедневно проводят дежурства и предотвращают до тысячи нарушений. Несмотря на эти меры, с начала года на путях погибло около 147 человек, из них 84 случая произошли на «опасных» тропах.

Минтранс призывает использовать только санкционированные переходы и не отвлекаться на наушники и телефон.

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