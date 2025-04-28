Около двух тысяч жителей Одинцовского округа поучаствовали в субботнике

Одинцовский городской округ присоединился к Всероссийскому субботнику. В акции поучаствовали порядка двух тысяч человек.

Участники субботника высадили деревья и кустарники, а также восстановили цветники. Акцию в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха поддержал глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Наша с вами задача — навести красоту и порядок в нашем общем доме, чтобы Одинцовский парк спорта, культуры и отдыха стал еще чище, еще уютнее, еще комфортнее. В течение дня на всей территории округа проходит большой экологический праздник — мы подготовили 58 площадок. Спасибо каждому, кто сегодня вместе с нами!», — сказал Андрей Иванов.

Участие в уборке также приняли заместители главы, депутаты окружного Совета депутатов, сотрудники администрации и волонтеры. Необходимый инвентарь выдавали прямо на месте. После субботника активисты продегустировали полевую кухню и поучаствовали в конкурсах и активностях, организованных на площадке.