Около 98 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по русскому языку

Основной день сдачи ОГЭ по русскому языку прошел 9 июня. Экзамен написали 97,6 тысячи девятиклассников Подмосковья.

Как рассказали в министерстве образования Подмосковья, экзамен проходил в 602 пунктах. За процедурой следили 1,1 тысячи общественных наблюдателей. Все прошло без нарушений.

«Русский язык — один из ключевых предметов, и мы системно работаем над тем, чтобы школьники были максимально подготовлены к экзамену и могли продемонстрировать высокий уровень языковой грамотности», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Школьники с ограничениями по здоровья написали русский язык в рамках государственного выпускного экзамена. Его сдавали 1605 человек.

Результаты станут известны не позднее 24 июня. Резервные дни назначены на 26 июня, 1 и 2 июля.