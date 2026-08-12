Около 95 тысяч тонн противогололедных материалов заготовили в Подмосковье к зиме

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Коммунальные службы Подмосковья завершают формирование запаса противогололедных материалов к зиме. В муниципалитетах подготовили более 94,6 тысячи тонн технической соли для обработки дворов, общественных территорий и внутриквартальных проездов.

Больше всего реагента закупили Шатура, Одинцовский и Раменский округа, где предстоит обслуживать значительные площади.

Техническая соль расходуется экономнее других смесей, полностью растворяется вместе со снегом, не оставляет грязи на асфальте и не засоряет ливневую канализацию. Реагент начинает действовать при температуре около нуля и сохраняет эффективность при морозах до -15 градусов.

Запас материала позволит своевременно бороться с наледью, снижая риск травм пешеходов и дорожных происшествий. Для сохранения свойств соль размещают в сухих ангарах и на крытых площадках.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее подчеркивал, что нормативный запас противогололедных материалов — важная составляющая при подготовке к осенне-зимнему периоду.