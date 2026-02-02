Около 95 тысяч кошек вакцинировали в Подмосковье в 2025 году

Владельцам кошек напоминают о необходимости вовремя проводить вакцинацию питомцев. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что процедура позволяет поддерживать здоровье животных, а также не допускать распространения различных заболеваний.

В прошлом году ветеринары в Московской области сделали кошкам 95 тысяч прививок. Более 65 тысяч питомцев получили защиту от бешенства. Специалисты рекомендуют прививать их также от панлейкопении, вирусного ринотрахеита, калицивироза и хламидиоза.

Перед началом процедуры хозяин должен отвести животное в специалисту и убедиться, что оно здорово. Кроме того, за 10 дней перед прививкой необходимо обработать кошку от паразитов. Сведения о проведенной вакцинации следует внести в ветеринарный паспорт.

Процедуры проводят в государственных ветеринарных клиниках с использованием сертифицированных препаратов.

Профилактическая вакцинация дает возможность существенно снизить риск развития вирусных заболеваний и обеспечить животному крепкое здоровье на долгие годы.

С картой проведения вакцинаций и календарем передвижных пунктов можно ознакомиться на сайте «Мой АПК». Там же доступна запись на прием к специалисту.